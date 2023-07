‘Operazione speciale: Lioness’, Laysla De Oliveira: “L’allenamento è stato duro, lavorare con Zoe Saldana un sogno”

ROMA – Laysla De Oliviera si toglie i panni di Dodge della serie ‘Locke & Key’ per mettere quelli di Cruz Manuelo: agente sotto copertura in ‘Operazione speciale: Lioness’, dal 23 luglio su Paramount+ con i primi due episodi.

“Cruz è una persona che sta fuggendo da un abuso domestico. Sta cercando di costruirsi una vita migliore e di trovare il suo scopo nella vita e il suo posto“, ha raccontato l’attrice all’agenzia Dire. “Viene reclutata dal meraviglioso personaggio di Zoe Saldana, Joe, per diventare una ‘lioness’, agente clandestina inviata a infiltrarsi nei gruppi terroristici e a distruggerli dall’interno“.

Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan (‘Yellowstone’ con Kevin Costner e ‘Tulsa King’ con Sylvester Stallone), è ispirato a un vero programma militare americano, all’interno della Cia, che ha l’obiettivo di individuare le famiglie di obiettivi potenzialmente pericolosi e affiancarli con agenti sotto copertura. Ma qualcosa va storto. “All’interno di questo programma, Joe (Saldana, ndr) è anche a capo di un gruppo composto da uomini e donne. Lavoriamo tutti insieme per il bene comune, come dovrebbe essere la vita. Speriamo che l’arte possa essere di ispirazione per la società di oggi“, ha sottolineato De Oliviera.

L’attrice ci ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare fisicamente ed emotivamente questo ruolo. “Cruz è una tipa tosta, ma anche incredibilmente vulnerabile. Questo – ha ricordato l’attrice – mi ha richiesto molto a livello fisico ed emotivo. La parte fisica è stata molto impegnativa. Abbiamo fatto un allenamento massacrante prima delle riprese: un’ora di allenamento per gli stunt, un’ora di allenamento per le armi e un’ora di allenamento per la forza, per un totale di tre ore al giorno, cinque giorni alla settimana“.

Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, “sono fortunata perché Laysla è una persona piuttosto emotiva, quindi non è difficile accedere a certe emozioni. Ma ci è voluto un po’ di tempo per scrollarmi di dosso questo ruolo“, ha detto l’attrice, che ha aggiunto: “È un viaggio molto duro quello che Cruz affronta e io ero davvero entusiasta di esplorare questa sfida. Questa serie mi ha fatto capire di essere molto più potente di quanto io pensi, emotivamente e fisicamente. Ogni cosa di questo progetto è stata una sfida“.

Oltre a De Oliveira, la serie vanta un cast stellare del calibro di Zoe Saldaña (protagonista e produttrice esecutiva dello show), il candidato all’Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e la produttrice esecutiva e premio Oscar Nicole Kidman. “Lavorare con loro è un sogno che si realizza. Ogni giorno mi pizzico le guance perché non ci credo. Se è un sogno non svegliatemi“, ha detto l’attrice. “Il loro talento è capace di elevare il tuo lavoro. Zoe è l’attrice e la persona più generosa con la quale abbia lavorato. Ero davvero entusiasta di respirare la loro aria. Mi vengono le lacrime se ripenso a tutte quelle volte che mi hanno incoraggiata e si sono complimentati con me“, ha concluso.