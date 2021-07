ROMA – Sono 5.057 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 219.778 tamponi per un tasso di positività che sale al 2,3% (ieri era all’1,8%). I decessi sono 15. Sono invece 158 le persone ricoverate in terapia intensiva. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

