Beautiful, Liam passa la notte da Steffy. Tra Eric e Donna scoppia la passione: le anticipazioni

ROMA – Nuove appassionanti novità sono in arrivo per i fan di Beautiful. La morte di Finn sembra aver riaperto il triangolo Hope-Liam-Steffy, ma non solo. C’è un’altra vecchia passione che si risveglierà nei prossimi giorni: quella tra Eric Forrester e Donna Logan. Sposati in passato, i due hanno avuto un riavvicinamento qualche tempo fa, quando Donna è riuscita nell’impresa impossibile di risvegliare la passione del suo ex marito. Eric infatti era convinto di soffrire di impotenza, non riuscendo più ad avere rapporti con la moglie Quinn.

LEGGI ANCHE: Beautiful, Donna fa eccitare Eric con il miele: le anticipazioni

LE ANTICIPAZIONI

Nelle prossime puntate Bridget avverte la famiglia che Steffy ha fatto progressi ed è pronta a sentire la verità, ma Ridge e Thomas nutrono seri dubbi sull’argomento e Taylor è decisamente contraria. Alla fine Ridge, Thomas e Taylor decidono di rivelare tutti insieme, a Steffy, che Finn è morto mentre quest’ultima comincia a ricordare e Sheila deve cercare di correre ai ripari. La nemica numero uno dei Forrester tenta nuovamente di uccidere Steffy, ma l’arrivo provvidenziale di Liam glielo impedisce.

Taylor dice a Ridge quanto sia bello che Liam e Steffy siano ancora così legati. Liam promette a Steffy che le resterà vicino perché lei avrà sempre una parte del suo cuore. La giovane viene dimessa, ma non ricorda nulla della sparatoria e soffre per la morte di Finn. Bill giura che l’assassino verrà preso presto e Sheila trema all’idea che sua nuora possa ricordare la dinamica della sparatoria e accusarla dell’omicidio di Finn.

Hope intanto è a disagio perché suo marito sta passando tutto il suo tempo libero con la ex moglie, e Brooke e Thomas alimentano le sue perplessità. Steffy chiede a Liam di non lasciarla sola e di trascorrere la notte a casa con lei. Intanto Quinn si confida con Carter: continua ad avere problemi di intimità con Eric. La donna non sa che suo marito, proprio in quel momento, è a letto con Donna.

Liam intanto resta a dormire da Steffy per restarle vicino dopo essere tornata a casa dall’ospedale, ma la cosa preoccupa molto Hope. Lo Spencer infatti non l’avvisa della sua decisione, ma semplicemente trascorre la notte fuori, il che porta sua moglie ad andare ancora più in apprensione.