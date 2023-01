Beautiful, Donna fa eccitare Eric con il miele: le anticipazioni

ROMA – Il nuovo anno si è aperto con un bacio inaspettato nella soap Beautiful, quello tra Deacon Sharp e Sheila Carter. Una messinscena che fa parte di un piano più grande per riconquistare la fiducia dei figli di entrambi. Ma i colpi di scena non finiranno qui. Protagonisti delle puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 gennaio sarà un’altra ‘neonata coppia’, quella composta da Eric e dalla ex moglie Donna.

ERIC, DONNA E L’IMPOTENZA

La Logan confiderà al Forrester di amarlo ancora e riuscirà nella mission impossible di risvegliare i suoi istinti sessuali con un antico stratagemma: usando il miele, protagonista di tanti giochi sexy del loro matrimonio. Basterà una goccia assaporata dal dito della Donna per eccitare l’ex marito che, felicemente sorpreso, correrà da Quinn per passare una notte d’amore con lei. Donna fingerà di essere felice di averlo aiutato ma in realtà sarà molto delusa, almeno quanto la sorella Brooke nell’apprendere l’accaduto. Lo stilista numero uno della Forrester non riuscirà però nel suo intento. La tanto sperata notte di passione con Quinn non si concretizzerà e quest’ultima rivelerà all’amica Shauna l’ennesima defaillance del marito. Eric confesserà così a Donna che l’unica che sembra riuscire a fargli superare la sua disfunzione sessuale è lei e non sua moglie.

BEAUTIFUL, IL PIANO DI SHEILA E DEACON

Il bacio tra Sheila e Deacon, dato nel ristorante Il Giardino, non è sfuggito a Hope e Finn che sono rimasti sconvolti nel vedere la passione scoppiata tra i loro genitori. Nelle puntate in onda nella settimana del 9 gennaio, i due si confronteranno sull’accaduto: che sia tutto un bluff? Ad esserne certi sono i rispettivi partrner, Liam e Steffy, che metteranno in guardia i loro consorti. Intanto Sheila confiderà a Deacon di sperare in cuor suo che Finn e Hope si mettano insieme.

