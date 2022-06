Maturità, per la prima prova a Potenza studenti senza mascherina per il troppo caldo

POTENZA – In Basilicata sono 5.500 gli studenti che oggi hanno affrontato la prima prova dell’esame di maturità, 3.300 in provincia di Potenza e 2.200 in quella di Matera. Borracce e vocabolari alla mano, sono entrati in classe con qualche preoccupazione in meno rispetto allo scorso anno, quando le misure per il Covid erano più stringenti.

La maggior parte degli studenti della città di Potenza non ha indossato la mascherina per via del caldo. Come Lidia Paternoster, del liceo linguistico. “Non ho indossato la mascherina perché faceva veramente troppo caldo, quindi ho evitato”, afferma alla Dire dopo aver terminato il compito di italiano. Lidia ha scelto la traccia A, tipologia due, su Verga. “Mi aspettavo uscisse e quindi ero preparata bene – racconta – La mia più grande paura è di essere uscita fuori traccia durante la produzione”.

