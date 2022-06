La classifica U-Multirank 2022 premia gli atenei italiani: sono i migliori nel campo della ricerca

ROMA – La classifica di U-Multirank 2022, il più grande database internazionale sulle università del mondo, premia gli atenei italiani: tra i migliori nel campo della Ricerca e della sinergia con i territori. La piattaforma di U-Multirank, il più grande database internazionale sulle università del mondo, consente infatti agli utenti di generare confronti interattivi multidimensionali su cinque dimensioni di performance: una valutazione ponderata dell’offerta formativa che consente agli utenti di orientarsi meglio nella scelta dell’università e che colloca gli istituti italiani in cima alle classifiche di determinate aree di eccellenza. Nell’ambito della Ricerca, ad esempio, il 72% delle università italiane ottiene una valutazione superiore alla media, mentre il 62% si posiziona molto bene per connessione e impegno verso il territorio, attività con valore educativo, culturale e di sviluppo sociale.



Le indagini più recenti, che coinvolgono in totale 82 università italiane, misurano le performance dei vari istituti su scala nazionale e globale: osservando da vicino le prestazioni degli atenei nazionali nella categoria Ricerca di U-Multirank, si può capire facilmente perché si trovano in vetta al ranking. Le seguenti misurazioni della capacità di Ricerca evidenziano le specifiche aree di forza delle università italiane: numero di posizioni Post-dottorato (93% di risultati A o B); Tasso di citazione (85%); Pubblicazioni più quotate (83%); Pubblicazioni ad accesso aperto (79%); Percentuale di autrici donne (79%).



I MIGLIORI ATENEI ITALIANI

Gli ultimi dati rilevati dalla ricerca U-Multirank non solo forniscono indicazioni sulle prestazioni nazionali delle università, ma, in quanto classifica globale multidimensionale, consentono di mettere in luce la diversità del settore dell’istruzione superiore su un palcoscenico mondiale. Ad esempio, in Italia le università con il maggior numero di punteggi più alti includono: Università Bocconi (15); Università Humanitas (14); Scuola IMT Alti Studi Lucca (13); Politecnico di Bari (12); Università IULM (12); Politecnico di Torino (12). Offrendo una classifica personalizzabile, gli studenti possono scegliere con maggiore consapevolezza cosa o dove studiare in base a ciò che è più importante per loro. A loro volta, le università possono utilizzare i dati di U-Multirank per valutare i propri punti di forza e di debolezza e trovare il modo di creare o rafforzare i propri piani strategici, compresi gli aspetti di cooperazione.

