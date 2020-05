Governo, Richetti: “Renzi e Pd incoerenti, serve esecutivo guidato da Draghi”

La fase due del governo vive di riaperture e informazioni “alla giornata”, troppa “improvvisazione” quando servirebbe “un maggiore rigore scientifico” sostiene Matteo Richetti, senatore di Azione.

In una intervista all’agenzia Dire, Richetti dice: “Il dibattito di ieri in Parlamento conferma come la politica molto spesso si concentra su contrapposizioni legate alla ricerca di un po’ di consenso e non su aspetti concreti”. Quali sono? “I criteri delle riaperture- osserva- ancora oggi ci sono indicazioni che sono fatte un po’ alla giornata. Noi abbiamo proposto un meccanismo scientifico, un sistema fatto di 10 indicatori che rilevano l’indice del contagio, il numero dei tamponi, il numero dei test sierologici, il numero delle terapie intensive. E’ proprio un sistema a semafori: se la situazione e’ sotto controllo semaforo verde e si puo’ procedere; se la situazione degli degli indicatori si aggrava parte una serie di meccanismi di fermo fino al lockdown”.

“Noi- sottolinea Richetti– chiediamo un maggiore rigore scientifico e invece c’e’ ancora tanta improvvisazione”. Poi, aggiunge, “sull’economia pensiamo che un governo che ha avuto 80 miliardi di euro a disposizione dal Parlamento li spenda per Alitalia, per un po’ di incentivi sul monopattino e per dei sistemi di garanzia alle imprese che vedono in ballo troppi enti e istituzioni”.