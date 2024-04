Dopo la vendita di appartamenti, le Marche reinvestono 16 milioni nelle case popolari

Il Piano delle alienazioni dell'edilizia residenziale pubblica ha portato nelle casse dell'Erap 16 milioni, che saranno reinvestiti nel patrimonio esistente e in nuove costruzioni

ANCONA – Liberare risorse per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per nuovi interventi di costruzione di case popolari, con soluzioni di efficienza energetica e costi di gestione ridotti. È l’obiettivo del Programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle alienazioni. I proventi delle vendite agli assegnatari degli appartamenti dell’Erap, l’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, saranno reinvestiti nell’edilizia residenziale pubblica. Lo ha deciso la giunta regionale delle Marche. Gli interventi riguardano quattro province: Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino. Le risorse disponibili ammontano a 15,859 milioni di euro. “La proposta di reinvestimento presentata dall’Erap Marche- spiega l’assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica, Stefano Aguzzi- è coerente ai fini di legge, secondo cui i proventi delle alienazioni vengono utilizzati per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o per ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario dell’Erap”.

A MACERATA SI COMPLETANO 2 LOTTI IN LOCALITÀ COLLEVARIO

Nella provincia di Ancona, per l’acquisto alloggi da destinare a edilizia agevolata saranno investiti 7,03 milioni di euro; per nuove costruzioni di alloggi in edilizia sovvenzionata altri 700.000 euro; per l’acquisto o il recupero di alloggi 3,1 milioni; per interventi di manutenzione sugli alloggi dell’Erap 400.000 euro. Nella provincia di Fermo, per l’acquisto di alloggi (con eventuale recupero) da destinare a edilizia sovvenzionata saranno destinati 1,65 milioni. Nella provincia di Macerata, per la nuova costruzione di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica su un’area di proprietà del Comune di Macerata, il secondo lotto di località Collevario, sono stati destinati 3,478 milioni; per il completamento del programma costruttivo già avviato che prevede 14 alloggi di edilizia residenziale sempre a Collevario, nel terzo lotto, sono destinati 2,097 milioni; 100.000 euro serviranno per interventi di manutenzione. Infine, nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati decisi interventi di manutenzione su case esistenti per 1,5 milioni.