A Bologna lezioni di boxe gratuite per 15 ragazzi delle case popolari

BOLOGNA – Un anno di boxe giovanile gratuito a partire da gennaio, nella palestra popolare di via Maserati 5 a Bologna, per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni che vivono nelle case popolari dell’Acer. Consiste in questo l’iniziativa realizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Bolognina Boxe in collaborazione con Acer Bologna, grazie ad una donazione di 2.000 euro di Emil Banca.

ACER: “DA EMIL BANCA UN BEL REGALO DI NATALE”

La decisione di offrire un anno di lezioni gratuite per tre volte a settimana, portando avanti la collaborazione tra Bolognina Boxe e Acer, nasce dal successo del Bolognina Boxing Camp, che “ha radunato quasi 2.000 persone nella corte delle case popolari di via Nicolò Dall’Arca”. Commentando l’iniziativa, il tecnico di Bolognina Boxe Alessandro Danè si dice “contentissimo di poter accogliere questi ragazzi provenienti dalle case Acer. Noi- aggiunge- da sempre ci battiamo perché lo sport sia accessibile a tutti, ma in questi tempi di difficoltà economiche abbiamo voluto fare qualcosa di più”. E visto che “da soli non ce l’avremmo fatta”, Danè tiene a ringraziare non solo Acer ed Emil Banca, ma anche “il consigliere comunale Franco Cima, che da subito si è attivato per supportare il progetto”. Il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi parla invece di “un bel regalo di Natale di Emil Banca per i ragazzini che vivono nelle nostre case”, precisando che per poter usufruire delle lezioni gratuite “sarà sufficiente portare una bolletta Acer che attesti l’essere nostri inquilini” e anticipando che “stiamo già lavorando per riproporre, possibilmente ampliandolo, il Bolognina Boxing Camp”. Infine, il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia ricorda che “sostenere l’attività di base è da sempre una prerogativa della nostra banca”, dicendosi “orgoglioso di sostenere un progetto come questo”.

