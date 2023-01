Tajani incontra Al-Sisi al Cairo: “Rassicurato sui casi di Regeni e Zaky”

ROMA – “Ho chiesto collaborazione da parte egiziana, al presidente e al ministro degli Esteri, sui casi Regeni e Zaky. Mi hanno assicurato la volontà dell’Egitto di risolvere il problema e rimuovere gli ostacoli. Non c’è stata nessuna reticenza da parte egiziana” e la questione, a conferma di questo, “è stata sollevata proprio dal Presidente”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito dell’incontro avuto con il presidente Al-Sisi a Il Cairo.

LIBIA. TAJANI: LAVORIAMO INSIEME PER RISOLVERE CRISI PAESE E CONTRASTO A IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Il ministro degli Esteri si è espresso anche sulla questione dell”immigrazione illegale”, cruciale per il Mediterraneo allargato che passa per la risoluzione della questione Libia. “Gli incontri di oggi servono a rinforzare le relazioni antiche tra Egitto e Italia. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare le grandi emergenze del momento, soprattutto nell’area del Mediterraneo a cominciare dall’immigrazione e dalla soluzione della crisi libica. Noi vogliamo che si arrivi ad un accordo tra le parti per avere elezioni parlamentari ed è importante ci sia collaborazione con paesi come L’Egitto, realtà importante con cui confrontarci”. Tajani ha riconosciuto l’impegno dell’Egitto a bloccare l’immigrazione illegale che spesso però trova altre strade. “Siamo disponibili- ha spiegato- ad avere più migranti legali e pensiamo di poter fare iniziative comuni universitarie con borse di studio per la formazione”.

MO. TAJANI: SU CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE LAVOREREMO PER 2 POPOLI 2 STATI

Nel dibattito, anche la pace in Medioriente: “Per l’Italia- ha detto Tajani- la soluzione del conflitto israelo-palestinese è due popoli, due stati e lavoreremo per questo obiettivo”.

EGITTO. TAJANI: CRISTIANI COPTI DEL PAESE VEDONO NEL GOVERNO AL SISI GARANZIA

“Ho ascoltato con interesse gli egiziani copti che vedono in Al Sisi e nel governo garanzia per tutti loro. Hanno apprezzato che il presidente abbia partecipato alla cerimonia di Natale ed è un messaggio per noi positivo come garanzia di libertà religiosa”, ha detto Tajani a proposito della sua visita alla cattedrale copta in Egitto colpita da un attentato terroristico.

EGITTO. TAJANI: ORGANIZZEREMO BUSINESS FORUM PER IMPRESE, COOPERAZIONE ECONOMICA IMPORTANTE

“Ci siamo soffermati a lungo sulle questioni economiche, sia di tipo energetico, che industriale e agricolo”, ha spiegato Tajani. “Siamo pronti ad organizzare business forum per le imprese: la cooperazione economica per noi ha una grande importanza”. E sulle emergenze determinate dal conflitto in Ucraina ha ribadito l’importanza della “sicurezza alimentare, perchè- ha dichiarato- se il grano non arriva c’è il rischio di tensioni sociali e di flussi migratori difficilmente contenibili”.