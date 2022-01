Sofia Goggia vince la discesa di Coppa del Mondo a Cortina

AOSTA – Sofia Goggia ha vinto la discesa di Coppa del mondo di sci a Cortina d’Ampezzo. L’Azzurra ottiene il suo quarto successo nelle discese libere, il sesto stagionale calcolando anche due supergiganti. Pur con due errori e su una pista -l’Olympia delle Tofane- dimezzata in lunghezza per il forte vento, Goggia è arrivata al traguardo con il tempo di 1’06″98, precedendo di 20 centesimi l’austriaca Ramona Siebehofer e di 26 la ceca Ester Ledecka. Elena Curtoni e Nicol Delago hano chiuso 14esime a parimerito a 1″10 da Goggia; dopo ottime impressioni in prova, la valdostana Federica Brignone a causa di un grave errore che ha rischiato di farla finire a terra ha terminato lontana dal podio, 19esima a 1″18.

GOGGIA: “UNA DELLE VITTORIE PIÙ BELLE IN CARRIERA“

“Ci ho creduto tantissimo, volevo tagliare il traguardo, volevo fare un tuffo con tutti i fan che son venuti a supportarci. Quando mi sono resa conto che ero prima il cuore mi è esploso. Mi hanno scritto in tantissimi ed è stato incredibile ricevere questo affetto, quattro anni fa ero ancora agli albori, oggi ho sentito tutto l’affetto dei tifosi. Oggi sono contentissima, e saluterò tutti come se potessi abbracciarli ed è bellissimo: una vittoria personale importantissima. Oggi mi godrò questa vittoria, perché penso sia una delle vittorie più belle della mia carriera, ma mi concentrerò perché la prossima gara è sempre la più importante e domani c’è il superg”, ha dichiarato Sofia Goggia dopo aver vinto la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo valevole per il circuito di Coppa del mondo.

(ha collaborato Marco Melli)