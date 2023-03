Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa libera

ROMA – Sofia Goggia conquista la Coppa del mondo di discesa libera. È il quarto trionfo di specialità in carriera per la 30enne bergamasca. La campionessa azzurra ha festeggiato la vittoria a Kvitjfell (Norvegia), senza nemmeno bisogno di scendere in pista. Ciò perché, prima che toccasse a Goggia, la slovena Ilka Stuhec si è piazzata momentaneamente terza: troppo lontano per poter contendere il titolo a Sofia.

SOFIA GOGGIA ARRICCHISCE IL SUO PALMARES

Per Goggia si tratta della quarta coppa di specialità conquistata nel corso della sua brillante carriera: le altre erano arrivate nel 2018, 2021 e 2022. Nel palmares dell’azzurra anche due medaglie olimpiche, sempre nella discesa libera: oro a Pyeonchang 2018 e argento a Pechino 2022. E due medaglie ai Mondiali: l’argento nel supergigante di Are 2019 e il bronzo nello slalom gigante a Sankt Moritz 2017.

MIKAELA SHIFFRIN VINCE LA COPPA DEL MONDO

In Norvegia festeggia anche Mikaela Shiffrin, che conquista la sua quinta Coppa del mondo assoluta. La statunitense chiude davanti a Lara Gut Behrami allungando ancora il distacco: impossibile per la svizzera raggiungere Shiffrin nelle prossime sette prove stagionali. La campionessa americana aveva già trionfato nel 2018, 2019, 2021 e 2022.

(Crediti foto: Erich Spiess / Red Bull Content Pool)