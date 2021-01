‘Liberiamo i nostri figli’: sit-in a Roma su allontamento minori

ROMA – Martedì 26 gennaio, a piazza Monte Citorio, dalle 9 alle 14, è previsto il sit-in ‘Liberiamo i nostri figli‘, promosso dall’associazione ‘Verità altre‘ e rivolto a tutti i genitori che hanno perso o rischiano di perdere i figli nelle maglie della giustizia minorile o dei servizi sociali. “Vi porteremo a conoscere come si misurano le parole democrazia e libertà. Due parole magiche, usate come il pane e l’acqua”, ha detto il presidente dell’associazione e avvocato, Carlo Priolo, che tante mamme, accusate di alienazione parentale, sta seguendo. Tra le quali il caso, ormai celebre, di mamma Giada Giunti.

“Il caso ha voluto- ha spiegato Priolo- che ho incontrato anonimi eroi del quotidiano dimenticati” come i tanti genitori ai quali il sit in rivolge l’appello di “unirsi”. “Chiedetelo al figlio di Giada Giunti, un bambino- ha dichiarato, a proposito degli allontanamenti dei minori- che ho incontrato al crocevia del destino quando ormai il viaggio si era fatto corto, per dirla con le parole di Oriana Fallaci”. Priolo ha concluso riportando questi eventi in una cornice attuale che definisce di “paralisi morale, causata dalla politica e dalla religione del tornaconto personale, dal vandalismo istituzionale, di un tempo che fugge dalla libertà”.