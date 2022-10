Chi è Eugenia Roccella, la ministra per la Famiglia del Governo Meloni

ROMA – Eugenia Roccella è la nuova ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità. Figlia di un radicale, fin da giovane sposa le posizioni più conservatrici: no all’eutanasia, no alla procreazione medicalmente assistita, no alle unioni civili e l’aborto considerato “non un diritto”. Nata il 15 novembre 1953 a Bologna, è stata deputata per il Popolo della Libertà, poi sottosegretario al Welfare (2008) e alla Salute (2009). Nel 2013 aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano. Candidata nel 2018 col centrodestra non viene eletta, ci riesce invece nel 2022

