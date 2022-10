Tg Scuola e Formazione, edizione del 21 ottobre 2022

STUDENTI DAVANTI AL MINISTERO: “IL 18 NOVEMBRE SAREMO IN PIAZZA”

Diritto allo studio, stop all’alternanza scuola lavoro, benessere psicologico, più rappresentanza e più diritti per gli studenti e le studentesse. Sono i cinque pilastri su cui deve ripartire il mondo della scuola, secondo i giovani dell’Unione degli studenti che hanno presentato il loro manifesto davanti al ministero dell’Istruzione a Roma per lanciare la mobilitazione del 18 novembre. “Pretendiamo un modello alternativo di società a partire dalla rivoluzione del sistema dei saperi”, hanno detto i giovani. Ad appoggiare l’iniziativa dell’Uds, Link coordinamento Universitario, Rete della Conoscenza, Action Aid, FIOM, FLC, Legambiente, Libera contro le mafie e Non Una Di Meno. “Su questi cinque pilastri pretendiamo risposte subito”, ha detto Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell’Uds, il prossimo ministro dell’Istruzione, dovrebbe partire dal diritto allo studio. Il tasso di abbandono scolastico è al 15% e questo non possiamo accettarlo. Vogliamo che l’istruzione sia gratuita e accessibile.

L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI APRE UN POLO A SCAMPIA

L’Università arriva a Scampia. La Federico II di Napoli ha inaugurato a Scampia un polo che ospiterà i corsi di Laurea triennale e magistrale delle Professioni sanitarie. Non una cattedrale chiusa, ma un luogo aperto al territorio, con servizi di assistenza alla popolazione. La struttura è fatta di 7 piani ed ha in totale 32 aule, più di 2mila posti seduti, 32 laboratori, 50 uffici e poi sale operatorie, ambulatori, stanze di degenza e laboratori. “È stata una realtà fortemente voluta dal territorio con un grande impegno che si è protratto negli anni e che ha portato a un grande successo- ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi- questo è un punto di partenza di una nuova Scampia”.

‘LAZIO CONTEMPORANEO’, LA REGIONE FINANZIA I GIOVANI ARTISTI

Riparte il progetto della Regione Lazio nato nel 2021 per finanziare l’arte e la creatività dei giovani artisti. È stata presentata, al museo Maxxi di Roma, la nuova edizione di ‘Lazio Contemporaneo’: il bando della Regione Lazio che sostiene i giovani artisti e curatori del mondo dell’Arte Contemporanea. Il bando si compone di un avviso pubblico per sostenere mostre, prodotti editoriali, esperienze e attività in Italia e all’Estero e un percorso dedicato ai licei artistici. Le domande potranno essere inviate dal 26 ottobre fino al 14 dicembre. “Vogliamo aprire le porte alla creatività e all’arte. C’è un mondo da esplorare- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Sono felice di chiudere questa legislatura in Regione Lazio all’insegna della cultura”.

GLI ATENEI DI MANTOVA E RIETI SI ESPANDONO

Si espande l’offerta formativa universitaria a Mantova e Rieti. A prevederlo sono due Accordi di Programma firmati dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e dai Rettori degli atenei coinvolti nei due progetti. L’accordo per Mantova, nasce dalla volontà di espandere le attività delle sedi decentrate integrando le risorse messe a disposizione: quasi 4 milioni di euro che serviranno per potenziare le attività formative e avviarne di nuove per rafforzare le infrastrutture didattiche e di ricerca già presenti. L’accordo per Rieti, è pensato per rilanciare e supportare le attività dei due atenei coinvolti, la Sapienza di Roma e l’Università degli Studi della Tuscia, come enti promotori dello sviluppo socioeconomico e culturale dell’intero territorio, grazie a 12,6 milioni di euro assicurati dal Mur nel periodo 2022-2024. L’obiettivo è rendere Rieti una città universitaria in grado di offrire opportunità di formazione, ricerca e sviluppo economico alla comunità locale e, al contempo, attrarre studenti e operatori economici da altre regioni e dall’estero, realizzando un Polo universitario interateneo. In questo solco si inserisce la recente costituzione, tra le due università, di una Associazione temporanea di scopo che porta all’attivazione del Centro di Ricerca per l’Innovazione sull’Economia circolare e sulla Salute, segno ulteriore del forte impulso che si vuole dare alla realizzazione del progetto come volano per lo sviluppo del territorio.

