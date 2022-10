Taylor Swift racconta 13 notti insonni nel suo decimo album: “Midnights”

ROMA – Taylor Swift è tornata. È su tutte le piattaforme da oggi “Midnights”, il primo album inedito dopo le riedizioni – “Taylor’s Version” – di “Fearless” e “Red”. Proprio durante quelle sessioni di registrazione, la cantautrice ha scritto molto e il risultato arriva oggi. Il nuovo progetto, come dichiarato dalla stessa Taylor, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco.

Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight.



Pre-order now: https://t.co/jjqUNkphuG pic.twitter.com/Fh96zK8vro — Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2022

In una lettera pubblicata sui social, sul senso del disco, l’artista ha dichiarato: “Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.

LE SESSIONI IN STUDIO

Negli ultimi anni, la Swift ha fatto un grande lavoro in studio per registrare nuovamente tutto il suo catalogo. Operazione messa in piedi dopo la lunga faida con l’ex manager Scooter Braun e l’etichetta discografica, che si è appropriata dei diritti dei brani al passaggio dell’artista alla Republic Records. Braun ha, poi, ceduto ingiustamente i master dei lavori alla Shamrock Holdings per la cifra di 300 milioni di dollari. Registrando tutti i pezzi da capo (le “Taylor’s Version”) la 32enne ha, così, risolto il problema alla radice.

LA TRACKLIST

In mezzo ci sono gli inediti. Venti quelli che oggi vedono la luce e che sono divisi tra versione standard, deluxe e ‘3 del mattino’.

Lavander Haze Maroon Anti-Hero Snow On the Beach feat Lana Del Rey You’re on Your Own, Kid Midnight Rain Question…? Vigilante Shit Bejeweled Labyrinth Karma Sweet Nothing Mastermind

Deluxe version

Hits Different You’re on Your Own, Kid (String edition) Sweet Nothing (Piano Remix)

Midnights (3 am edition)

14. The Great War

15. Bigger Than The Whole Sky

16. Paris

17. High Infidelity

18. Glitch

19. Would’ve, Could’ve, Should’ve

20. Dear Reader

