VIDEO | Zingaretti è “ancora qua”: sulle chat del Pd si festeggia la linea del segretario

MILANO – In casa Pd è tempo di festeggiamenti. La vittoria del sì al referendum e la riconferma della coalizione di centrosinistra in Campania, Puglia e Toscana, segnano una chiara vittoria della linea del segretario dem Nicola Zingaretti. Così, sui social i dem lasciano spazio agli sfottò verso chi “voleva dare una spallata e si è rotto la spalla” e a video per celebrare il segretario sulle note di Vasco.