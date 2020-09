Regionali, l’affondo di Zingaretti: “Se il M5s ci dava retta vincevamo ovunque”

ROMA – “Sulle regionali per ora siamo molto soddisfatti. Da quello che sembra l’alleanza di governo conferma gran parte delle aspettative che avevamo. Se i nostri alleati ci avessero dato retta l’alleanza di governo avrebbe vinto in quasi tutte le regioni. Tuttavia siamo di fronte a risultati importanti che ci rendono soddisfatti e sono la Conferma che linea politica del pd e’ l’unica utile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti commentando i risultati delle elezioni regionali dalla sede del Partito al Nazareno.

FRANCESCHINI: ORA ZINGARETTI E PARTITO SONO PIÙ FORTI

“Grazie a Zingaretti che in mezzo a pressioni e pessimismi di ogni tipo ha tenuto il timone del partito nella direzione giusta, sia sul referendum che sulle regionali. Non era facile e ora che lui e il Pd sono piu’ forti, governo e riforme costituzionali potranno andare avanti”. Lo scrive su twitter Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali.