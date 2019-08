La Lega tenta di ricucire con il M5s, Buffagni: “Telefonate…”

ROMA – In queste ore la Lega sta tentando di ricucire con il M5s. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Stefano Buffagni viene raggiunto da una telefonata “di un esponente di spicco della Lega” mentre sta per essere intervistato da Paolo Celata, su La7. “Si’, stanno chiamando. Ma non posso dire di piu'”, risponde Buffagni ai cronisti.

Intanto il il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo lascia aperto uno spiraglio: “Le possibilita’ non sono molto alte, pero’ in politica ‘mai dire mai’. Dicono che la politica sia l’arte del possibile, sarebbe sbagliato chiudere tutte le porte. Ieri in aula Matteo Salvini non ha chiuso del tutto a questa possibilita’. Detto questo per noi la via giusta sono le elezioni”, risponde al Tg2 a chi gli chiede se e’ possibile una nuova intesa M5s-Lega.