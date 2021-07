Covid, 4.259 nuovi casi e 21 morti. Sale il tasso di positività, non i ricoveri

ROMA – Sono 4.259 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 235.097 tamponi, per un tasso di positività che sale all’1,8% rispetto all’1,6% di 24 ore fa. I decessi sono 21, più del doppio dei 10 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva sono ricoverati 158 pazienti, sette in meno rispetto a 24 ore fa. Nei reparti ordinari i posti letto occupati sono 1.196, due in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.