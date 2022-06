Al Milano Pride torna Baby K. Ed ecco il tram arcobaleno

MILANO – “Milano è pronta per il Pride 2022. Ed ecco il tram arcobaleno della linea 10, dello storico modello Carrelli, che da domani all’alba sarà in servizio attraversando la città da Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook, postando una foto del mezzo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

BABY K PROTAGONISTA ALL’ARCO DELLA PACE

Dopo il successo della sua partecipazione nel 2019, Baby K torna anche quest’anno a essere la protagonista del Milano Pride 2022. Sarà la main artist del grande evento finale di sabato 2 luglio all’Arco della Pace. Sul palco si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Bolero’, duetto con Mika. “Sono onorata di tornare – commenta l’artista – per unirmi ancora una volta al coro di voci che sostengono l’amore in tutte le forme e in tutti colori, grazie Milano Pride”.

