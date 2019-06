VIDEO | Regeni, è bufera su Fedriga. Lui: “Problemi non si risolvono con striscioni”

“Evidentemente il mio buon intento e la sensibilità che ho dimostrato- spiega Fedriga alla Dire-, malgrado la mia contrarietà di esporre striscioni per risolvere problemi, perché i problemi non si risolvono con gli striscioni, non è stata colta e qualcuno ha di nuovo sfruttato politicamente un dramma avvenuto su e per questo territorio. Quindi ho deciso di rimuovere definitivamente gli striscioni- prosegue- per non alimentare ulteriori polemiche: finisca qua, basta strumentalizzare situazioni come queste che non aiuta nessuno“.

Fedriga tuttavia garantisce che rimane la richiesta della Regione perché si arrivi alla verità sul caso di ricercatore di Fiumicello (Udine), come per molti altri casi drammatici che hanno colpito cittadini del Friuli Venezia Giulia nel mondo. “Penso che la commissione d’inchiesta vada proprio in questa direzione”, sottolinea il governatore. E conclude: “La differenza tra chi non fa la commissione d’inchiesta, ma espone uno striscione, e chi invece la commissione d’inchiesta la fa e magari mette uno striscione in meno, penso sia evidente”.