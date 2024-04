Oggi si vota in Basilicata: affluenza, candidati e come si vota

Urne aperte, per oltre 500mila aventi diritto al voto, dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, 22 aprile

di Sausan Khalil e Nadia Cozzolino

ROMA – In Basilicata sono in corso, fino a domani alle 15, le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta. Urne aperte, per oltre 500mila aventi diritto al voto, dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 22 aprile, in 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano.

Sono tre i candidati alla carica di presidente della giunta regionale della Basilicata. In campo Vito Bardi, governatore uscente, che ha dalla sua sette liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Piero Marrese: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria per Volt, con Eustachio Follia. Tra poche ore scatta il silenzio elettorale, ed è quindi tempo degli ultimi comizi.

REGIONALI 2024

Dopo le votazioni della Sardegna, dove ha vinto il centrosinistra con Todde e la riconferma di Marco Marsilio (centrodestra) in Abruzzo, le elezioni in Basilicata sono dunque la terza competizione elettorale del 2024. A giugno poi, sarà la volta del Piemonte, chiamato al voto l’8 e 9 giugno in concomitanza delle elezioni Europee. A fine anno, invece, sarà la volta dell’Umbria.

COME SI VOTA

Così come avvenuto in Abruzzo, anche per le elezioni in Basilicata, non è consentito il voto disgiunto. la propria preferenza si può esprimere in tre modi: segnando con una ‘x’ il nome del candidato presidente, il nome della lista o mettendo entrambe, l’importante è che candidato e lista appartengano allo stesso schieramento. Gli elettori possono esprimere al massimo due voti di preferenza. In quest’ultimo caso però, va rispettata la parità di genere, pena l’annullamento della scheda.

AFFLUENZA DELLE 12

Secondo quanto riportato sul sito della Regione Basilicata, l’affluenza alle urne delle 12 è stata del 9,12% in tutto il territorio regionale (682 sezioni). La percentuale provinciale è del 9,74% per il territorio di Potenza (453 sezioni) e del 8,84% per il territorio di Matera.