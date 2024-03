Regionali Basilicata, stamattina l’incontro tra Chiorazzo e Conte. Il leader M5S: “Lavoriamo a una candidatura credibile”

Il rendez-vous a casa dell'ex premier, da dove il candidato governatore è stato visto uscire con volto sorridente dopo oltre un'ora di colloquio

di Mirko Gabriele Narducci e Emanuele Nuccitelli

ROMA – Si è svolto a Roma l’incontro tra il leader del M5S, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo, indicato dal Pd lucano e da Basilicata Casa Comune come candidato governatore per le Regionali del 21 e 22 aprile. Il rendez-vous stamattina a casa dell’ex premier, da dove Chiorazzo è stato visto uscire con volto sorridente dopo oltre un’ora di colloquio. Dell’incontro ha parlato anche l’ex premier, arrivato a Pescina, in provincia dell’Aquila, per la campagna elettorale abruzzese.



“Stiamo lavorando per la Basilicata- ha detto Conte ai cronisti- stiamo lavorando a una candidatura credibile e rappresentativa di tutti e di tutte le forze civiche. Ci siamo confrontati con Chiorazzo e continueremo a confrontarci con lui, con il Pd e tutte le forze che vogliono lavorare per uno schieramento progressista”. Per Conte “l’obiettivo è avere un programma serio e credibile, e un candidato che rappresenti tutti in modo affidabile”.