Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.4

PALERMO – Forte scossa di terremoto in Sicilia. Il sisma che si è verificato alle 14:06 in provincia di Catania ha avuto magnitudo 4.4. Il dato viene reso noto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che in precedenza aveva indicato una forbice compresa tra 4.4 e 4.9. Il sisma ha avuto origine in mare, tra Catania e Acireale, a 17 chilometri di profondità, ed è stato avvertito dalla popolazione. Nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di crolli è giunta ai vigili del fuoco, sottolineano dal comando provinciale. “Dai primi sopralluoghi non si evidenziano criticità”, spiega una nota dei carabinieri del Nas, che stanno monitorando le strutture ospedaliere della zona interessata dal sisma per verificare eventuali criticità.

