VIDEO | Casal di Principe, fuori programma per Mattarella: il regalo della studentessa

ROMA – “Lei prima di essere presidente è stato uomo e cittadino italiano, come don Peppe, prima di diventare prete, è stato, è e rimarrà sempre scout”. È uno dei fuori programma con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si registrano al termine della cerimonia nell’istituto tecnico Guido Carli di Casal di Principe in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Una studentessa della scuola si avvicina al capo dello Stato e gli spiega la motivazione del dono con quelle parole, aggiungendo che il fazzoletto è “il simbolo dello scautismo”, di cui don Diana si è fatto promotore nel casertano per aiutare i ragazzi. Mattarella prende tra le mani il fazzoletto e dice alla studentessa: “È una bella realtà quella degli scout. Grazie, è un bellissimo ricordo”.