ROMA – Serie tv, satira e intrattenimento non mancheranno stasera in tv. Su Rai 1 torna ‘La Corrida’ con i suoi dilettanti allo sbaraglio, mentre Rai 3 ricorda l’attore Flavio Bucci, recentemente scomparso, mandando in onda il film ‘La proprietà non è più un furto’.

Rai 1

La Corrida | 21.25

Il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’. Padrone di casa Carlo Conti, affiancato da Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale “Giuria di esperti” commenta alla sua maniera le esibizioni in gara. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio, pronto a scatenarsi a suon di pentole, fischietti, campanacci o applausi