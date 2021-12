‘Stanotte a Napoli’ in tv il 25 dicembre, Alberto Angela: “Mostreremo una città inaspettata”

NAPOLI – “Ce ne sono tanti di luoghi belli, ma il museo archeologico di Napoli è certamente uno dei miei preferiti perché qui troverete degli oggetti che raccontano tutta la storia di Napoli e la maggior parte della collezione – a differenza di altri grandi musei che raccolgono reperti di tutto il mondo – ha una provenienza locale, a km zero, a cui si aggiungono splendide collezione come quella Farnese. Quando si viene, di solito, questo non lo si vede e invece noi lo mostreremo nella nostra puntata: è un modo per conoscere una Napoli inaspettata”. Così Alberto Angela nel presentare al Mann “Stanotte a Napoli”, episodio della serie di approfondimenti firmati dal divulgatore scientifico che sarà dedicato al capoluogo campano e sarà trasmesso in prima serata il 25 dicembre su Rai Uno.

“Io sono un forestiero – prosegue – anche se sono cittadino onorario di Napoli. Quello che vorrei far capire a tutti è quanto possa essere sorprendente questa città che ha dei volti di una bellezza intima incredibile e non urlata. Conosciamo tutti il Cristo velato, però ce ne sono altri simili che faremo vedere e che colpiscono per la storia che raccontano e per il fatto che sono il frutto di una lunghissima tradizione. Con questa puntata – conclude Angela – vogliamo far fare al telespettatore un viaggio, stando comodamente a casa nelle bellezze millenarie di Napoli”.

MANFREDI: “CON ‘STANOTTE A NAPOLI’ CITTÀ FA REGALO A ITALIA“

“È una rappresentazione di una Napoli molto bella, con una grande anima, una grande storia, una grande tradizione. Ma è anche un regalo che la città fa all’Italia facendo vedere la sua bellezza, la sua passione, dando un messaggio positivo in un momento in cui il Paese ha bisogno di fiducia e grande forza per affrontare un futuro complicato ma anche pieno di opportunità”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa.