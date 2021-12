Zingaretti: “Oggi ordinanza per mascherine obbligatorie all’aperto nel Lazio”

ROMA – “Noi oggi faremo l’ordinanza regionale che introdurrà l’obbligo delle mascherine all’aperto. Una misura preventiva ma come abbiamo sempre fatto puntiamo ad anticipare il virus”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento di inaugurazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari a Rebibbia.

ZINGARETTI: “SONO CONTRARIO AL TAMPONE PER CHI HA IL GREEN PASS“

“Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il vaccino e concordo con la scelta che credo stia prendendo il Governo di ridurre il il green pass alla durata della copertura vaccinale, vedremo quanto, 6-7 mesi”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento di inaugurazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari a Rebibbia, in merito all’ipotesi di dover effettuare il tampone per accedere a eventi e ristoranti anche se si possiede il green pass. “Dobbiamo prepararci a correre per fare le terze dosi, saranno queste a mettere davvero i sicurezza la popolazione- ha aggiunto- Vedremo le decisioni che prenderà il governo ma non credo che la soluzione sia il tampone per le attività ricreative”.