VIDEO | Nell’area metropolitana di Torino c’è la Cascina Govean: modello per l’ecoturismo

Il video è stato realizzato da Next New Media

ROMA – Ad Alpignano, nell’area metropolitana di Torino, da anni il circolo di Legambiente gestisce la Cascina Govean, un centro di educazione ambientale, e che segue anche la manutenzione del parco urbano Bellagarda e del bosco del Ghiaro. Oggi, la Cascina, ospita uno degli Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Rihub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di competenze verdi.

Grazie al progetto, Cascina Govean avvia la filiera dell’ecoturismo e della gestione sostenibile delle strutture extra alberghiere tramite corsi di formazione gratuiti destinati a persone che vivono in condizione di marginalità. Inoltre, la Cascina propone un modello di eco-ristorazione fondato su semplici regole: tutto quello che si acquista è a km zero da produttori locali, le tovaglie sono lavate internamente con detersivi ecologici, l’acqua ai tavoli è con gli spillatori, il personale fa parte di progetti di inclusione grazie al centro di accoglienza di Alpignano, il rapporto con il cliente non è mai mordi-e-fuggi ma si basa sul racconto del luogo e sulla relazione.

Infine, naturalmente, c’è una particolare attenzione nella gestione dei rifiuti e nella differenziata. Una tra le figure green proposte è l’ecolocandiere, cioè una formazione per il management dell’ecoturismo: una formula destinata a coloro che si occupano delle strutture extra alberghiere con un’attenzione all’ecologia, alla relazione con il territorio e a quella con il cliente.

Qui il link al progetto: www.economiecircolari.eu