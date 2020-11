Giornale radio sociale, edizione del 20 novembre 2020

SOCIETA’ – Curare a casa. Dieci proposte per una nuova assistenza a domicilio. Arrivano da una rete di associazioni e realtà del welfare lombardo che hanno elaborato un documento in cui sono indicati i primi passi da compiere per un ripensamento complessivo: dai livelli essenziali all’accesso alle cure, dagli assistenti familiari ai caregiver, dall’estensione della platea di famiglie sostenute a una valutazione continuativa dei servizi.

ECONOMIA – Polmone welfare. Arriva a una svolta la vertenza in Umbria per la crisi dei servizi. Ascoltiamo Andrea Bernardoni, Legacoopsociali (sonoro)

DIRITTI – La Giornata dei minori. La tutela dei bambini e degli adolescenti ai tempi dell’emergenza sanitaria: è il tema scelto da Regione Toscana e Istituto degli Innocenti per l’evento organizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti del fanciullo in programma per oggi. Lavori aperti dall’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, conclusioni affidate all’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

CULTURA – Poveri e volontari in prima serata. Cresce la presenza del volontariato nei telegiornali. È quanto emerge dal nuovo rapporto “illuminare le periferie” condotto dall’Osservatorio di Pavia e promosso da Cospe, Usigrai e Fnsi. La pandemia ha stravolto l’agenda comunicativa, mettendo in primo piano temi come la crisi economica e la lotta alla povertà.

SPORT – Miracoli del calcio. La Società Sportiva Dilettantistica Calciosociale di Corviale, a Roma, avvia la realizzazione di un campo da calcio a 11. Il servizio di Elena Fiorani.

Il Campo dei Miracoli rilancia il suo impegno per implementare le attività di aggregazione dei ragazzi e delle loro famiglie, migliorando la qualità dell’offerta sportiva e delle opportunità di socialità a disposizione della comunità. Prosegue, infatti, il percorso di riqualificazione dell’area di proprietà dell’Ater di Roma, ed il campo sarà omologato per poter ospitare partite del Campionato di eccellenza maschile e un centro di alto livello per il calcio femminile, che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale anche nel nostro Paese. Tra gli obiettivi, infatti, c’è quello di ospitare partite della Nazionale femminile. Il nuovo campo permetterà, inoltre, di continuare a costruire l’Università del Calciosociale dove le società potranno andare a sperimentare la metodologia del calcio sociale e portarla all’interno delle loro realtà.

INTERNAZIONALE – A favore delle donne. Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza nel Paese, che oggi è consentita solo in casi eccezionali. La misura, accolta positivamente dagli attivisti per i diritti civili, mira a garantire il diritto integrale alla salute, e sarà accompagnata da un sistema di assistenza per le donne e per i bambini nei primi anni di vita.