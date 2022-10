Video |Castel Gandolfo, con il Pnrr 3,8 milioni per rigenerare il centro federale della Fick

ROMA – Un finanziamento da 3,8 milioni di euro per riqualificare il Centro di alta preparazione Olimpica e Paralimpica di Castel Gandolfo, grazie ai fondi del Pnrr. Il progetto è stato presentato questa mattina dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak e dal Comune sulle sponde del lago: l’obiettivo sarà “farlo funzionare tutti i giorni, non solo per le attività della canoa, ma per farlo vivere in sicurezza ai giovani e alle scuole“, ha spiegato il presidente della Fick, Luciano Buonfiglio, al quale sono arrivati i “complimenti” del presidente del Cip, Luca Pancalli, per “la determinazione con cui ha saputo portare avanti questo progetto. E complimenti all’attuale sindaco di Castel Gandolfo e a chi l’ha proceduto, perché non è scontato essere così sensibili alle esigenze del mondo sportivo. Questa è la dimostrazione che quando il dialogo interistituzionale funziona, le cose vengono realizzate. È un progetto che comprende sia il mondo olimpico che quello paralimpico, per un luogo di valore che si riempirà di vita, dando risposte a sportivi, ragazzi, cittadini, territorio”.

Tanti gli interventi previsti: dalle opere per migliorare l’efficientamento energetico all’ammodernamento della palestra esistente e della vasca voga, passando per la ristrutturazione di una nuova palazzina che ospiterà l’area adibita a studio medico-fisioterapico, dedicato alla riabilitazione degli atleti, per finire con il Museo della canoa. Secondo il cronoprogramma dettato dal Pnrr le gare di appalto per la realizzazione dei lavori e la progettazione definitiva/esecutiva dovranno dovranno arrivare a dama entro il 31 marzo 2023, mentre le opere dovranno essere completate entro il 31 gennaio del 2026.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

“Questo è un intervento di rinascita, anche per le nuove generazioni. Grazie al presidente Buonfiglio che oggi regala un sogno alla città”, ha commentato il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis. Buonfiglio ha spiegato che “il Consiglio federale ha condiviso in pieno questo progetto e sono sicuro che insieme supereremo qualsiasi difficoltà. Ci sono tappe forzate in questo progetto, l’unico che riguarda un Centro federale nel Centrosud inserito nella programmazione del Pnrr: è anche questo motivo di orgoglio”.

Presenti anche Alessia Pieretti, consigliera della Città Metropolitana di Roma (“Il progetto è ambizioso e sono sicura che ci sarà un indotto pazzesco per il comune, il Centro diventerà un punto di riferimento per la canoa italiana e internazionale, ma anche per il territorio”) e Roberto Tavani, delegato allo Sport per la Regione Lazio (“E’ bello vedere che le istituzioni remano insieme nella stessa direzione per generare buone possibilità per il territorio”).

