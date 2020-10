Tg Musica, edizione del 20 ottobre 2020

ESCE A NOVEMBRE L’ALBUM POSTUMO DI ENNIO MORRICONE

Arriva il 6 novembre in tutti i negozi il primo album postumo di Ennio Morricone. Si intitola ‘Morricone segreto’ il lavoro che raccoglie i brani realizzati dal maestro tra gli Anni 60 e 80. Il disco, che esce per Decca e Sam Sugar, contiene le composizioni più innovative di Morricone e anche 7 tracce inedite. “Abbiamo lavorato su colonne sonore di film che non hanno avuto particolare successo ma questo non vuol dire che la musica sia meno importante”, ha spiegato Filippo Sugar, dirigente e produttore. ‘Morricone segreto’ è un vero e proprio omaggio all’artista scomparso lo scorso 6 luglio che il 10 novembre avrebbe compiuto 92 anni.

LAURA PAUSINI TORNA CON SINGOLO ‘IO SÌ (SEEN)’

Laura Pausini torna su tutte le piattaforme con il suo nuovo singolo, ‘Io sì (seen)’. Il brano, disponibile dal 23 ottobre in digitale, è la colonna sonora del film di Edoardo Ponti, ‘The life ahead/La vita davanti a sé’, che vede il ritorno di Sophia Loren sulle scene e che potrebbe essere tra i possibili candidati ai prossimi premi Oscar. A scrivere il testo della canzone la stessa Pausini con Diane Warren, compositrice che, proprio agli Oscar, vanta ben 11 candidature nella categoria Miglior canzone originale. Nell’EP del singolo anche le versioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese del pezzo.

MADONNA ANNUNCIA NUOVO MIXTAPE

Occhiali scuri e capelli rosa. Compare così Madonna nella copertina del suo nuovo mixtape, in uscita la prossima settimana. È stata la stessa artista ad annunciare la pubblicazione senza, però, specificare nessun altro dettaglio. L’EP potrebbe essere collegato al progetto cinematografico in cui la popstar racconterà la sua vita e la sua carriera tra alti e bassi. Madonna ne ha scritto la sceneggiatura, che secondo i rumors sarà interpretata da Miley Cyrus. In queste settimane, la cantante sta anche portando avanti un vero e proprio endorsement politico per il candidato democratico alle elezioni Usa 2020 Joe Biden invitando con costanza i suoi followers a non votare il presidente uscente Donald Trump.

SU AMAZON PRIME VIDEO IL FILM DI SFERA EBBASTA

Si chiama ‘Famoso’, come l’album in uscita il 20 novembre per Island Records, il film di Sfera Ebbasta che verrà pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 27 ottobre. Diretto da Pepsy Romanoff, il documentario racconta la storia di Sfera Ebbasta, dalla periferia di Milano in cui è nato a star riconosciuta in tutto il mondo. Tra filmati inediti della carriera del trapper e interviste ad alcuni amici e collaboratori, il film regala uno sguardo anche al processo creativo della musica della star di Cinisello Balsamo: il primo italiano a piazzare 7 brani nella ‘Top 200 Global’ di Spotify.