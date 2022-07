Restano gravissime e compromesse le condizioni di Luca Serianni

ROMA – “Al momento non ci sono evoluzioni, la situazione resta stabile nel quadro clinico gravissimo e compromesso”. Risponde così la direzione sanitaria dell’ospedale San Camillo di Roma interpellata al telefono dalla Dire in merito alle condizioni di Luca Serianni, il noto linguista investito lunedì scorso a Ostia mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, vicino alla sua abitazione. A travolgerlo era stata un’auto guidata da una 52enne che si è fermata a prestare soccorso.



Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, dopo essere stato trasportato all’Ospedale Grassi di Ostia, è stato trasferito presso l’Unità operativa shock e trauma del San Camilo, dove è tuttora ricoverato.

