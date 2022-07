Investito a Ostia il linguista Luca Serianni, è in “gravissime condizioni”

ROMA – Lotta tra la vita e morte il noto linguista Luca Serianni, investito questa mattina a Ostia mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. A travolgerlo un’auto guidata da una 52enne che si è fermata a prestare soccorso. Le condizioni di Serianni sono apparse subito molto gravi e, dopo essere stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, lo studioso è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in coma.

Al momento Serianni, come confermato alla Dire dalla direzione sanitaria del San Camillo, versa in “condizioni gravissime” ed è ricoverato presso l’unità operativa shock e trauma della struttura.

