Messi a Miami: l’esordio il 21 luglio, probabile l’arrivo di Busquets

ROMA – Cominciano ad emergere i primi dettagli dell’accordo tra Leo Messi e l’Inter Miami, quello che sarà il nuovo club del campione argentino. Sui media statunitensi sono infatti apparse le prime dichiarazioni dell’amministratore delegato del club, Jorge Mas, che ha definito l’arrivo di Messi “il momento fondamentale” nella storia del calcio statunitense. “Penso che ci sarà sempre un prima e un dopo Messi quando parliamo di questo sport negli Stati Uniti- ha detto ancora Mas- Ho una convinzione molto, molto forte che possiamo creare in Nord America e negli Stati Uniti se non il più grande campionato, uno dei primi due campionati del mondo”. E ancora: “Avere il più grande giocatore del mondo qui è qualcosa di significativo per il nostro campionato e per l’ecosistema calcistico negli Stati Uniti… Lionel Messi sta arrivando in questo paese per vincere coppe e fare la differenza” ha spiegato sottolineando che spetti ai proprietari di tutti i club del torneo statunitense “cogliere l’attimo”.



Mas ha confermato che la capienza dell’impianto sarà aumentata, era previsto di 3mila unità ma sarà di ulteriori 200 in più: “La domanda di biglietti- ha continuato- è stata 10 volte superiore a quella che possiamo gestire con un abbonamento”. Previste ulteriori misure di sicurezza per Messi: “Ovviamente la sicurezza sarà rafforzata. I giocatori entreranno in autobus, attraversando un tunnel. Tutti questi protocolli di sicurezza sono già pronti sia qui che fuori”.



Il contratto che legherà Messi all’Inter Miami sarà di due anni e mezzo, con opzione sul 2026. Inoltre l’ex PSG dovrebbe fare il suo debutto in Major League Soccer il 21 luglio, durante una partita a Miami dell’Inter contro il Cruz Azul nella Coppa di Lega. Ma non solo: il calciatore avrà anche una quota di proprietà del club. Secondo Mas, Messi non ha richiesto altri giocatori, ma l’Inter Miami intende far firmare l’ex Barcellona Sergio Busquets a breve arrivando ad un totale di tre-cinque giocatori questa estate. Infine, è in fase di realizzazione un documentario che mostrerà come l’argentino è stato reclutato dall’Inter Miami.