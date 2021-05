Per le Comunali a Roma Fdi studia la carta Michetti, il professore da 53mila like

ROMA – “Il nome di Enrico Michetti è sul tavolo. Non ci sentiamo di escludere che alla fine Meloni potrebbe proporre lui”. Dopo il reiterato diniego di Guido Bertolaso alla candidatura a sindaco di Roma, per il centrodestra sono queste le ultime indiscrezioni che filtrano dalle fonti all’interno di FdI che l’agenzia Dire ha avuto modo di intercettare. A quanto pare, dunque, in questo momento per la candidatura a sindaco si starebbe testando il nome del 55enne professore romano, già protagonista di diversi incontri formativi con i parlamentari e i militanti di Fdi sulle questioni di diritto pubblico, ultimo dei quali quello del 14 maggio dedicato ai Principi fondamentali della Costituzione. Non è ancora un via libera per Michetti perché, come noto, dovranno essere i tre leader a scegliere insieme i candidati delle maggiori città italiane, in vista del voto di ottobre. E per la verità, secondo una seconda fonte che comunque ha confermato la discussione in corso sul suo nome, “gli alleati non hanno mostrato molto entusiasmo“.

LEGGI ANCHE: Comunali Roma, Bertolaso si tira fuori: “Non mi candido, chiedo rispetto”

UN CANDIDATO ‘SOCIAL’ PER LA CAPITALE

Michetti, però, al momento sembra essere il nome di maggior interesse dentro Fdi, ed anche quello più robusto sul fronte dei social. Avvocato, ma anche ‘voce’ nota a molti romani per aver partecipato ad alcune trasmissioni radiofoniche, Michetti vanta al momento 53.781 like su Facebook. Tanto per fare qualche confronto: circa 10mila in più di Fabio Rampelli, uno dei più autorevoli esponenti della destra romana, e venti volte tanto i like di molti consiglieri comunali del partito. Il consigliere di Fdi Fabrizio Ghera si ferma a 11.697, il parlamentare capitolino Federico Mollicone a 8.981. Un altro big di Fdi, Ignazio La Russa, è indietro, con 37.021. Solo Bertolaso, con oltre 120mila, e Maurizio Gasparri, con circa 90mila, registrano un gradimento maggiore del suo tra i nomi circolati in queste settimane nel centrodestra. Ma sono tutti big di livello nazionale.