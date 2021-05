Comunali Roma, alle primarie Marino sostiene Caudo: “Ha la visione per migliorare la città”

ROMA – “Per essere sindaco di una città come Roma bisogna avere una visione, e quella di Giovanni Caudo è in grado di migliorare la vita dei romani e di tutti coloro che visiteranno la Capitale d’Italia“. Così l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, sulla sua pagina Facebook espirme il suo sostegno alla candidatura di Giovanni Caudo alle primarie del Partito Democratico per la scelta del prossimo canidato sindaco di Roma. Caudo, esponente civico del centrosinistra e attuale presidente del III municipio, è stato assessore alla Trasformazione Urbana del Comune di Roma nella giunta Marino dal 2013 al 2015.