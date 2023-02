Salvini: “Giordano gigante del giornalismo”. E Fedez se la ride con Saviano

ROMA – Il caso Fedez-Giordano continua a montare. Il rapper milanese, infatti, ieri non ha risparmiato commenti (‘Siete la cloaca del giornalismo‘) sull’etica del giornalista Mario Giordano, in merito a delle domande sul suo orientamento sessuale dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo che gli sarebbero state fatte da una giornalista della trasmissione di ‘Fuori dal coro‘ che va in onda su Rete 4. A prendere le parti del conduttore della trasmissione, che in un primo momento ha cercato di mettere una pezza e poi è stato smentito dall’audio pubblicato dal rapper, è Matteo Salvini.

Su Twitter il vicepremier ha scritto: “Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita“. Il commento del leader della Lega non ha lasciato indifferente lo stesso Fedez che sullo stesso social ha postato una foto insieme allo scrittore Roberto Saviano con questo commento: “Su ‘Gigante del giornalismo’ abbiamo riso tantissimo“.

Su Gigante del giornalismo abbiamo riso tantissimo 😅 https://t.co/WbLjPo6XI9 pic.twitter.com/lNWRScAp9M — Fedez (@Fedez) February 19, 2023

LEGGI ANCHE: Fedez furioso con Mario Giordano: “Chiedono ai miei amici se sono gay, Fuori dal coro cloaca del giornalismo”

Il post che ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni ha generato una polemica tra i sostenitori del rapper e quelli del giornalista: ‘Pensa io ho riso un sacco quando Rosa Chemical ti ha chiamato “il cantante più famoso di Italia‘, ‘Riesci a farmi stare simpatico Salvini. Quanto mi urti bulletto baciato dalla fortuna‘, ‘Fate già ridere cosi voi due. Solidarietà a Mario Giordano‘, sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere su Twitter.