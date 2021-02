Lazio, Colleferro e Carpineto Romano in zona rossa: “Forte presenza variante inglese”

ROMA – “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese. Per ciascuno dei Comuni si applicano le misure piu’ restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

SINDACO COLLEFERRO: POSSIBILE PRESENZA VARIANTE INGLESE

“Ho convocato una riunione della C.O.C. con le massime autorita’ cittadine alle ore 15,30. Il presidente del Consiglio Comunale ha altresi’ convocato la riunione urgente dei capigruppo alle ore 17. In entrambe le riunioni sara’ approfondito il dato di crescita esponenziale dei contagi e la probabile presenza in citta’ della variante inglese. Si prega tutti di seguire la sole informazioni istituzionali che questa pagina e quella del Comune diffonderanno nelle prossime ore”. Cosi’ su Facebook Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, in provincia di Roma.