Il virologo Pregliasco si candida alle Regionali in Lombardia con Majorino

MILANO – “La mia candidatura con Pierfrancesco Majorino come consigliere regionale della lista civica nasce dall’esigenza di rispondere alla chiamata della società civile e del Terzo Settore che a gran voce chiedono quel cambiamento che in Lombardia è quanto mai necessario”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco dalla sua pagina Fb annuncia la candidatura al consiglio regionale della Lombardia nella lista civica del candidato del centroisinistra Pierfrancesco Majorino. Pregliasco promuoverà “Un cambiamento dell’intero sistema sanitario regionale, che vada dalla gestione delle liste d’attesa al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari. È vero, c’è molto da fare ma il fare non mi ha mai spaventato. Sono pronto a mettermi a disposizione dei cittadini lombardi per cambiare in meglio la nostra regione”.

