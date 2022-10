Colpo grosso a Padova: spariti 113 capi d’abbigliamento

VENEZIA – L’allarme della porta sul retro del negozio aveva suonato un paio di volte e vicino alla porta stazionava un veicolo sospetto. Così il personale del negozio ‘Kiabi’ in via Venezia a Padova ha chiamato la Polizia, che ha ispezionato il parcheggio e individuato il veicolo in questione, scoprendo che in effetti all’interno c’erano due ragazze che cercavano di nascondersi tra i sedili. Un’ispezione ha permesso di verificare che le due, una 17enne e una 20enne cittadine italiane residenti fuori regione ma attualmente domiciliate in un campo nomadi della Provincia, si erano impossessate di ben 113 capi di abbigliamento per un valore di 1.200 euro.

UNA DELLE LADRE È MINORENNE, L’ALTRA CONDANNATA A UN ANNO CON PENA SOSPESA

Il vestiario, da cui erano state strappate le etichette con il prezzo, è stato immediatamente restituito al negozio, mentre le due ragazze sono state accompagnate al Comando della Polizia locale di Padova.

La minore, incensurata, è stata denunciata e riaffidata ai genitori. La maggiorenne, che aveva già precedenti per reati contro il patrimonio, è stata arrestata, processata e condannata a un anno di reclusione e al pagamento di una multa di 200 euro, con sospensione della pena.

