Parte la ‘scuola’ per diventare restauratori di auto d’epoca

MODENA – Una ‘scuola’ per imparare a rimettere in sesto ‘vecchie signore’. Ovvero per diventare tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca: è questa la qualifica che si ottiene frequentando un apposito corso di Istruzione-formazione tecnica superiore. La seconda edizione è ai nastri di partenza e ieri erano un centinaio di giovani che hanno preso parte alla presentazione del percorso formativo organizzato da Cni-Ecipar, ente di formazione di Cna Modena, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara, l’Iis Ferrari di Maranello (Modena). Una seconda edizione che arriva dopo il successo ottenuto dal precedente corso, incentrato sulla carrozzeria. Sono venti i posti disponibili. Le lezioni si svilupperanno su 520 ore d’aula e 280 di stage.

SI IMPARARE L”ARTE’ CON MECCANICI, INGEGNERI, DOCENTI UNIVERSITARI MA ANCHE COLLEZIONISTI

Nelle prime 500 ore, si alterneranno lezioni applicative in officina con esperti artigiani, a momenti di aula e laboratori con restauratori, meccanici, collezionisti, ingegneri e docenti universitari per integrare le tecniche classiche di restauro con le opportunità offerte da moderne tecnologie quali additive manufacturing, reverse engineering ed analisi metallografiche. Perché le nuove figure che si occuperanno di meccanica sulle auto d’epoca non potranno più fare leva sulla sola artigianalità, ma dovranno fare affidamento su tecnologie sempre più nuove. Nelle 280 ore dello stage finale, i partecipanti saranno inseriti all’interno delle principali aziende modenesi di restauro della meccanica dell’auto d’epoca, per essere guidati sul campo da tecnici e professionisti che vantano conoscenze e competenze specialistiche nel settore. Il percorso formativo mira alla formazione di figure in grado di contribuire alla crescita della Motor Valley dell’Emilia-Romagna e di Modena. E non è casuale che il corso vanti partnership ed supporto di aziende coinvolte a vario titolo nel settore delle auto d’epoca, Non manca il patrocinio delle associazioni nazionali come l’Associazione italiana per la storia dell’automobile e l’Automotoclub storico italiano, nonché musei di auto d’epoca, a partire dalle modenesi Collezione Righini, Collezione Umberto Panini e Museo Stanguellini, fino al Museo nazionale dell’automobile di Torino. Al termine del corso, gratuito grazie al cofinanziamento di Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo, verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy.

LE LEZIONI PARTONO A NOVEMBRE, ECCO COME CI SI PUÒ ISCRIVERE

Le iscrizioni saranno aperte fino al 26 ottobre 2022, alle quali seguiranno le selezioni nella prima settimana di novembre.

Le lezioni avranno avvio a novembre 2022 e si concluderanno a ottobre 2023, con stage da maggio a luglio 2023. Destinatari del corso sono 20 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali. Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, dopo l’accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Sarà ritenuto preferenziale il possesso di diploma tecnico-tecnologico in ambito meccanico, diploma di liceo scientifico. È requisito d’accesso la buona conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza dell’informatica. La partecipazione è gratuita.

