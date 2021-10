Non esibisce il Green Pass in Senato, Granato sospesa per 10 giorni

ROMA – La legge (del Green pass) è uguale per tutti, anche per i Senatori. E così a Laura Granato di L’Alternativa C’è, rifiutatasi di esibire la certificazione verde all’entrata di Palazzo Madama, saranno interdetti per 10 giorni i lavori parlamentari. A comunicare la sanzione nei confronti della senatrice è stata la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aprendo l’Aula per l’informativa della ministra Luciana Lamorgese sui disordini a Roma dello scorso 9 ottobre. L’obbligo del Green Pass in Senato è entrato in vigore il 15 ottobre.

