Presidio no green pass in piazza a Trieste fino a sabato

TRIESTE – Sono circa duemila le persone della manifestazione no-green pass di Trieste che stazionano in questo momento in piazza Unità. Molti vi hanno trascorso la notte, e tuttora vi sono bivacchi, zone ristoro, persino un divanetto portato in piazza.

Secondo gli organizzatori della protesta, raccolti da oggi nel neonato coordinamento 15 Ottobre, la protesta “pacifica e ghandiana” si tratterà almeno fino a sabato, quando è previsto l’incontro con il ministro Stefano Patuanelli e il ministro Roberto Speranza, o un suo rappresentante, con la richiesta fissa di togliere l’obbligo di green pass. La piazza è intanto cambiata molto rispetto alla iniziale mobilitazione dei portuali triestini, venerdì scorso. La maggioranza della folla in piazza Unità, che si è accentrata e non ostruisce più l’ingresso della Prefettura, è composta da persone provenienti da fuori città, e fuori regione.

Persone che continuano ad arrivare dalla direzione del Porto Vecchio e della stazione dei treni, numerosi con zaini da campeggio in spalla, e che nelle pause della protesta -che ora assomiglia a un ‘microfono aperto’- si riversano per i pasti nei locali del centro. Così come per un paio di giorni è avvenuto nei bar e nelle trattorie della zona portuale, quando il presidio si trovava davanti al varco 4. In sintesi la situazione in centro è tranquilla. Anche dall’atteggiamento delle numerose forze dell’ordine presenti in piazza, non sembrano incombere azioni di forza.

NASCE IL COORDINAMENTO 15 OTTOBRE PERB DARE UNA VOCE UNICA ALLA PROTESTA

Differenza tra la protesta di ieri, compatta, e oggi, spaccata tra piazza Unità e Porto Vecchio? “Solamente problemi di comunicazione. Purtroppo con Internet c’è fluidità e c’è molto spontaneismo, parte un messaggio che può avere 30-40 mila visualizzazioni. Bisogna quindi uscire con una voce per evitare problemi. Quindi da ora parleranno i comunicati ufficiali del coordinamento 15 ottobre”. È la nuova cornice, annunciata dall’ex radiologo (radiato) Dario Giacomini, dell’associazione Contiamoci, che assieme a Stefano Puzzer, rappresentante della componente portuali di Trieste, e lo pischiatra Marco Bertali, portavoce dell’associazione Alister (area no-vax), da oggi vuole farsi contenitore della protesta no-green pass in corso da venerdì a Trieste, inglobando anche il coordinamento No-green pass. Esclusi, invece, i partiti politici quindi anche il movimento no-vax dei 3V.

È quanto è stato annunciato in una assemblea, circa 2-300 persone, fissata oggi nel Porto Vecchio, a poche decine di metri dal principale centro vaccinale della città. ‘Location’ che ha fatto scattare qualche apprensione, che però si è risolta in poco tempo, quando i partecipanti al raduno hanno preso la via, anch’essi, di piazza Unità. Come continuano a fare molti manifestanti da fuori Trieste, che parcheggiano in Porto Vecchio.

Giacomini e Puzzer continuano a sottolineare la natura “pacifica e ghandiana della protesta”, dissociandosi da coloro che ieri sera avevano ingaggiato guerriglia con le forze dell’ordine nell’area fuori del Molo settimo. Tra i compiti del Coordinamento 15 ottobre sarà anche di non lasciare che i manifestanti si accampino per la notte in giro per Trieste, “ma di dare loro la possibilità di trovare un alloggio; ci sono tanti triestini che hanno messo a disposizione le proprie case”. L’intenzione dei leader è infatti di mantenere la protesta sicuramente fino a sabato, quando ci sarà l’incontro a Trieste con il ministro Stefano Patuanelli.