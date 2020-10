I sindaci rompono col governo, Decaro: “Non parteciperemo più alle cabine di regia”

ROMA – “Il governo ha voluto scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci: non è possibile che siano i sindaci a chiudere le piazze e le vie della movida. I sindaci non possono controllare: per questo abbiamo preteso che sparisse dal testo del Dpcm la parola sindaco”. Così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

“Non ci piacciono le ordinanze-spot- aggiunge-: se non possono esserci controlli, la norma è priva di senso. È stata commessa una scorrettezza istituzionale, non parteciperemo più a riunioni di regia perché tanto la presenza dei sindaci è inutile. Si incontrano i ministri con i presidenti di regione e decidono in autonomia. Il governo decide senza tener conto delle esigenze locali”.