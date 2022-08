In Emilia-Romagna Italia viva sfida il Pd: “Anche qui la sinistra è appannata”

BOLOGNA – Quella che Azione-Iv si appresta a vivere in Emilia-Romagna “è una bella sfida”, dichiara il renziano Mauro Felicori, assessore alla Cultura nella Giunta regionale di Stefano Bonaccini: “Qui sfidiamo la tradizione del Pd e dobbiamo sfidarla sul terreno dell’innovazione politica, in una regione che dell’innovazione aveva fatto la sua storia anche se secondo me si è appannata questa capacità innovativa della sinistra e si vede anche qui. Quindi noi dobbiamo essere un po’ il punto di stimolo e di traino di questa innovazione”, afferma Felicori a Radio Leopolda.

“UNA BELLA FIGURA A BOLOGNA PER DARE UN SEGNALE A CHI CI SNOBBA“

In particolare, “dobbiamo fare bella figura innanzitutto a Bologna, dove il Pd ha scelto la strada che chiamano progressista- continua l’assessore- cioè la strada di trascurare la nostra area liberal-democratica e anche in parte quella cattolico-democratica, spingendo molto alleanze con la sinistra”. Nella città guidata dal dem Matteo Lepore “abbiamo avuto anche il caso di un assessore del M5s adesso è entrato in Articolo Uno”, ovvero Massimo Bugani, “quindi Bologna- sottolinea Felicori- è un po’ il caso in cui un nostro risultato importante sarebbe il segnale del fatto che non si possono costruire delle maggioranze prescindendo dall’area riformista, che io preferisco chiamare liberale”.

Più in linea generale, “diciamo che un’affermazione in Emilia-Romagna vorrebbe dire che non ci accontentiamo della buona tradizione ma siamo portatori anche di un’idea ambiziosa dell’Italia”, aggiunge Felicori, confidando di avere “sensazioni positive”. La presentazione del programma è stata “esaltante”, afferma il renziano, ma “è importante che questo terzo polo dimostri anche di avere una classe dirigente: non abbiamo solo Matteo Renzi e Carlo Calenda”, sottolinea Felicori, citando su tutti Luigi Marattin.

LA REAZIONE DEL PD: “FELICORI RICORDI CHE L’AVVERSARIO DA BATTERE È LA DESTRA”

Pronta la replica a Felicori da parte del Pd bolognese: “Vorrei ricordare al consigliere e assessore della giunta Bonaccini- sottolinea il capogruppo in Consiglio comunale, Michele Campaniello- che la maggioranza che ha eletto Lepore sta dimostrando di governare con una maggioranza ampia la città anche rispetto a scelte importanti, come anche sta facendo la maggioranza che ha eletto Stefano Bonaccini”. Inoltre, Campaniello ricorda a Felicori che “l’avversario da battere rimane la destra, quindi bene l’idea di voler fare una buona figura ma non a scapito del centrosinistra”.

