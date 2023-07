Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare durante l’estate

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per l’estate.

Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

PARCHI ACQUATICI

LA SPLASH ZONE DEL LUNEUR PARK

2500mq di fresco divertimento nella ‘Splash zone’ del Luneur Park con 6 irresistibili acquascivoli che tra onde, spirali e curve regaleranno tanto divertimento a bambini e bambine di ogni età. Con apertura alle 10.00 e chiusura alle 17.00 la grande piscina del parco offre tante sorprese all’insegna dell’intrattenimento, tra queste, ogni giorno alle 15.30 è in programma lo Schiuma Party. Il regolamento e le informazioni per prenotare ingressi, ombrelloni e sdraio è sul sito del Luneur Park. È possibile anche acquistare biglietti con accesso illimitato alle giostre del Giardino delle Meraviglie.

COSTO: Biglietto settimanale 13,50 euro, weekend e festivi 15,00 euro

Il Luneur Park è in via delle Tre Fontane 100-114

AQUA WORLD A CINECITTÀ WORLD

‘Aqua World’ è l’area acquatica del Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, Cinecittà World, uno spazio da godersi in costume da bagno, con 20mila metri quadri di spiagge, scivoli e piscine. La sabbia dorata della Phuket Beach porta a Paradiso, il Fiume Lento: un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Qui, immersi in un’incantata ambientazione della Thailandia con le sue acque cristalline, ci si lascia trasportare dolcemente dalla corrente, per una rilassante avventura immersi nella natura. Il fascino del Cinema rivive tra i giochi d’acqua e l’animazione della Cinepiscina, la piscina cinematografica dove fare il bagno, mentre si assiste a spettacoli e proiezioni di film. La zona relax con lettini e ombrelloni gratuiti (fino a esaurimento), gli aperitivi, i Dj Set, i pool party e i tanti eventi del Parco, rendono Aqua World la meta ideale per una giornata di vacanza per tutte le età. Il parco è aperto dalle ore 11.00.

COSTO: Adulti 27,00 euro l’ingesso al parco acquistando il biglietto online, 29,00 euro in cassa. Bambini (fino 140 cm di altezza) 22,00 euro biglietto online e 24,00 euro in cassa. Info e biglietti su cinecittàworld.it.

CINECITTÀ WORLD è in via Irina Alberti, (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA

GIOCHI E SPETTACOLO

IL TEATRO DEI BURATTINI AL GIANICOLO

Resta aperto tutta l’estate lo storico teatrino dei burattini al Gianicolo, attivo dal 1959 e fondato da Carlo Piantadosi. Gli spettacoli con Pulcinella e tutti i suoi amici sono in programma sulla terrazza del Gianicolo a ripetizione dal lunedì alla domenica, dalle 17.00 alle 23.00, e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30.

COSTO: Offerta libera dai 2 euro, in vendita al costo di 10 euro burattini artigianali

Il Teatro dei Burattini è nei pressi della terrazza nel Piazzale del Gianicolo

18.30 IL GIOCO LIBERA TUTTI ALLA CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA

L’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta alla Città dell’Altra Economia: Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Fino al 17 settembre, dalle 18.30 alle 20, l’artista Valerio Bonsegna proporrà ai piccoli visitatori ‘Il gioco libera tutti’. Un allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione. L’idea è quella di ritornare a trattare con materiali naturali come legno, stoffa, bambù, ferro e oggetti riciclati riscoprendo la semplicità della creatività e sviluppare la manualità e l’immaginazione.

COSTO: GRATUITO

La Città dell’Altra Economia è in largo Dino Frisullo

ARTE E DIVERTIMENTO

Dalle 19.00 THIS IS WONDERLAND AL GIARDINO DELLE CASCATE AL LAGHETTI DELL’EUR

(Aperto tutti i giorni fino al 17 settembre)

I 40mila metri quadri del parco dell’incantevole Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur diventano magia con le installazioni, le performance e gli spettacoli di ‘This is Wonderland’. Un’ambientazione favolosa per rivivere gli scenari di Alice nel Paese delle Meraviglie. In una vera e propria esperienza immersiva, grandi e piccoli saranno alle prese con le pareti magiche del Labirinto di Carte o le sfide a scacchi con la Regina di Cuori, per poi ritrovarsi in mezzo a pedine incantate. Sulle altalene del Cappellaio Matto si spicca il volo a ritmo di musica, tra fantasia e meraviglia e poi ecco il mondo dell’illusione con installazioni tutte specchi. Iconica e immancabile nel mondo di Alice non poteva mancare l’Area del Tè dove festeggiare un buon non compleanno tra dolci e delizie. Attraversando il bosco si arriva invece nel nebbioso mondo del Brucaliffo, in cui si nasconde il Shisha Bar dai ‘sapori’ arabeggianti. Performer internazionali intrattengono il pubblico con spettacoli e magie.

COSTO: 12,00 euro durante la settimana, 15,00 euro nei weekend – I biglietti si possono acquistare su Ticketone

Il Giardino delle Cascate è al Laghetto dell’Eur, Passeggiata del Giappone