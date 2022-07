ROMA – Continua a distanza la ‘battaglia’ tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari dopo il video diventato virle in cui il rapper ‘rimproverava’ il suo pubblico di non saltare abbastanza a un suo concerto. Il ragazzo è tornato a citare la band in uno dei suoi ultimi live. Annunciando un brano, ha invitato – con un insulto alla band ‘rivale’- i suoi fan a scatenarsi: “Balliamo per i Pinguini del c***o”.

Rhove non molla: in una delle ultime serate esclama “balliamo per i pinguini del cazzo” pic.twitter.com/rFNn9VxkvC — Trash Italiano (@trash_italiano) July 19, 2022

Finito nella bufera social, Rhove non si placa insomma. Nei giorni scorsi, però, sulla questione si è soffermato anche Mahmood. “Ultimamente sto vedendo la gente che si lamenta dei pubblici smorti, ma se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no?”, ha detto alla fine di un suo concerto a San Severino, in provincia di Macerata.

A CATANIA FAN IN DELIRIO PER I PINGUINI ANCHE FUORI DAI CANCELLI DI VILLA BELLINI

Intanto, i Pinguini si godono il successo delle loro date sold out in giro per l’Italia. Sui social postano il racconto del live di Catania che ha richiamato a Villa Bellini tantissimi fan. Molti, rimasti senza biglietto, hanno dovuto ascoltare il concerto da fuori i cancelli. Il video emoziona la band, come scrivono loro stessi su Instagram.

