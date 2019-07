William Trevor – La ragazza sconosciuta (Fazi)

William Trevor è stato uno degli scrittori più grandi del nostro tempo. Maestro del racconto, paragonato più volte a Cechov, Trevor è morto nel 2016, all’età di 88 anni, lasciando dieci “last stories” (titolo originale) che sono dei piccoli capolavori. Una maestra di pianoforte si rende conto che tutti i principali eventi della sua vita, dalla morte del padre a una relazione d’amore segreta, si sono svolte nella stessa stanza in cui dà lezioni; due amiche separate dall’amore per lo stesso uomo si incontrano, dopo tanto tempo, alla morte di lui; una donne delle pulizie di cui nessuno sa nulla tranne il nome, muore in un incidente stradale. Come ha rilevato Julian Barnes, “le storie di Trevor iniziano in un punto in cui la vita dei personaggi potrebbe sembrare finita”. I protagonisti vivono una forte solitudine interiore e sono consapevoli che la felicità è sempre qualcosa di temporaneo, che la fine è ineluttabile. Osannato nel resto del mondo, in Italia purtroppo lo scrittore irlandese non è conosciuto come dovrebbe. Ma c’è tempo per recuperare: leggete questa raccolta e non ne potrete più fare a meno.